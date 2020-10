ICAROS: A VISION – Lunedì del Cinema

Circolo Arci Xanadù presenta

I Lunedì del Cinema Gloria

19 ottobre ore 21

ICAROS: A VISION di Leonor Caraballo, Matteo Norzi

Una giovane donna in cerca di un miracolo che possa cambiarle la vita si avventura nell’Amazzonia peruviana. In un centro di guarigione, trova nuova speranza grazie a un’antica pianta psichedelica conosciuta come ayahuasca. Con la percezione per sempre alterata, si lega con un giovane sciamano indigeno che ha in cura un gruppo di persone in cerca di trascendenza e compagnia.

Ingresso riservato ai soci Arci

Ingresso unico € 7,50 (compresi diritti di prevendita).

Abbonamento del ciclo (14 film) € 60.

– Per chi non possiede l'abbonamento de "I Lunedì del cinema" E' OBBLIGATORIO L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO ONLINE, da fare esclusivamente su www.spaziogloria.com/biglietteria

– Per chi ha l’abbonamento della passata edizione della rassegna, non avendo potuto fruire di 13 proiezioni, l’ingresso sarà gratuto, ma E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE, da fare inviando un’email a prenotazionigloria@gmail.com. La prima volta che verrete al cinema dovrete esibire il vecchio abbonamento e vi verrà consegnato quello nuovo.

– Chi non ha l’abbonamento e vuole acquistarlo dovrà comunque scrivere un’email a prenotazionigloria@gmail.com indicando la data in cui intende venire al Gloria

Spazio Gloria via Varesina 72 – Como

Info: www.spaziogloria.com