I misteri di Como: una visita virtuale per svelarli tutti

Cari amici, sono una “signora del nastro rosa”, salvata dalla ricerca; quest’anno sono diventata volontaria della Fondazione Umberto Veronesi e in occasione del Natale voglio mettere in campo la mia professionalità di guida turistica abilitata per raccogliere fondi per la ricerca sui tumori femminili.

Vi condurrò in un’insolita visita guidata “virtuale” attraverso la città di Como, seguendo metaforicamente i quattro elementi Acqua, Aria, Fuoco e Terra alla scoperta di simboli misteriosi, tra storia e leggenda.

Ci vediamo virtualmente su Google Meet lunedì 21 dicembre alle 17.30