Quali possono essere le ripercussioni psicologiche sui giovani e come possono essere gestite le problematiche relazionali, mentali e sociali generate dalla pandemia da covid 19? È questo il tema del prossimo incontro de “I mercoledì del Gallio”.

Il progetto di riorganizzazione e rilancio del Pontificio Collegio Gallio di Como, presentato nei mesi scorsi, prosegue incurante delle difficoltà generate dalla situazione sanitaria. Tra le nuove iniziative aperte alla città, l’appuntamento mensile denominato, “I mercoledì del Gallio”: un ciclo di incontri culturali su tematiche di interesse e attualità, per le quali si vuole offrire una chiave di lettura e approfondimento attraverso interventi e testimonianze di relatori di alto profilo.

Il prossimo incontro, Mercoledì 02 Dicembre alle 19.00 dal titolo “Adolescenti: emozioni da una pandemia” vedrà confrontarsi sul tema, moderati da Marco Romualdi, Direttore di CiaoComo, il dott. Silvano Boccalari, Psicologo e Psicoterapeuta, esperto in disagio giovanile, la dott.ssa Maria Chiara Rossi, Pedagogista, esperta nell’inclusione scolastica e Pedagogista del Collegio Gallio e Padre Massimo Vaquer, Padre Spirituale del Collegio Gallio. L’incontro sarà il momento per approfondire, partendo da conoscenze ed esperienze diverse, come i ragazzi adolescenti stanno vivendo ed affrontando questi mesi complessi, tra restrizioni e bisogno di nuovi equilibri, personali e di gruppo. Sarà inoltre possibile interagire con i relatori ponendo loro domande.

Nel corso del confronto saranno inoltre illustrate le modalità di supporto psicologico e spirituale che il Collegio Gallio mette a disposizione dei suoi alunni, in modo personalizzato secondo le esigenze del singolo.

La partecipazione agli eventi, attualmente online attraverso la pagina Facebook del Collegio Gallio, ma in presenza appena sarà possibile, è completamente gratuita.

Per informazioni: info@collegiogallio.it, www.collegigallio.it