I corsi di Teatro Arte

Corsi 2020/21 Scuola di Teatro Pensiero Voce Gesto

Con il Patrocinio del Comune di Como, Assessorato Cultura

Presentazione tutti i corsi:

Mercoledì 9 settembre ore 20.30 Centro Civico Camerlata Como

( massimo 20 persone-occorre avvertire della propria presenza)-

I presenti sono pregati di arrivare con la mascherina)

Recitazione-Teatro è terapia per adulti- ogni mercoledì da ore 20 a 22,30 dal 16 settembre.Una volta al mese, il mimo e docente di Yoga Ermanno Stea, terrà uno dei suoi interessanti e utili incontri

Recitazione e scenografia per bambini presso Associazione Giosuè Carducci Como ogni martedì da ore 16,45 a 18,15 a partire da metà ottobre

Corso La voce – Cosa fare con la propria voce? Come utilizzarla ? Martedì mattina(10-11,30) – Associazione Carducci dal mese di ottobre 2020

Stage Week End: domenica 8 novembre Stage di scrittura creativa autobiografica- altre date da stabilire.Stage di scrittura teatrale, cinematografica con Miry Ronchetti

Tutti i corsi si potranno svolgere anche online:a gruppi di massimo 3 persone oppure singolarmente-

Presentazione

“Dal 1992 conduco corsi per avvicinare le persone all’arte “utile e saggia” della recitazione.

“Cerchiamo di scoprire un modo di essere in un mondo nostro e possibile, migliore di quello impostoci come reale dall’attuale società. Useremo le parole, i gesti, i suoni, i colori, i volumi ed in questo modo essi ci ricondurranno all’essenza smarrita

dell’uomo e dell’abitare la vita…e davvero oggi più che mai serve addentrarsi nell’arte del teatro, non solo ma anche in altre arti. L’esperienza di qualsiasi creatività è legata indissolubilmente alla libertà, anzi ne è figlia; una libertà profonda, incontenibile, tanto grande che anche il condividerla si fa necessità. In questi tempi segnati da profondi cambiamenti sociali e da una notevole trasformazione dei rapporti interpersonali, l’arte del teatro aiuta la persona a uscire da sé, allaccia ponti umani di comprensione. In fondo la storia di ciascuno di noi è una storia di “creazione”. E l’Arte è un’alleata indispensabile per differenziarsi e opporsi al “tutto uguale”. Ribellarsi per amore della vita che ci è stata data, ascoltandone i veri bisogni e le vere ragioni; unici e differenti per ogni essere umano”.

Copyright Miriana Ronchetti dal libro “Il teatro nell’anima”

Il corso per adulti, bambini- ragazzi è condotto da Miriana Ronchetti

Incontri di Mimo: Ermanno Stea

Sedi dei corsi Centro civico del Comune di Como: Camerlata

Sala Musa Istituto Carducci, Viale Cavallotti- Como

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO SEMPRE CONSIDERANDO L’ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID 19 E LE DISPOSIZIONI DEI FUTURI DPCM

Info: cell. 329.3817686

www.teatroarte.it