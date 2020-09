I COLORI DELLA NATURA – laboratorio

domenica 13 settembre

ore 11 (per adulti) e ore 15 (per i bambini dagli 8 anni)

SERRA DEL GRUMELLO

Percorso 2020.

I COLORI DELLA NATURA: L’ARTE DELLA TINTURA VEGETALE

Work in progress condotto dalla studentessa laureanda Vassilena Kirilova Tchalakova

Le tecniche tintorie naturali sono molteplici, le più antiche civiltà del mondo si

svilupparono lungo il corso dei grandi fiumi e ciascuna creò autonomamente la

propria arte tintoria e tessile utilizzando le fibre naturali che poteva procurarsi più

facilmente.

Con la rivoluzione industriale la domanda di coloranti era sempre maggiore, tesa a

soddisfare un mercato di massa in continua espansione, si ricorse così a coloranti e

tessuti artificiali declinando sempre di più l’uso di quelli naturali e ciò ha man mano

causato un forte impatto ambientale.

Negli anni recenti si è fortunatamente assistito ad una riscoperta dei colori naturali e

del loro uso tintorio mossi da una maggior sensibilità ambientalista e dalla necessità

di rinsaldare il legame profondo che abbiamo con la natura e con le tradizioni che

ce ne vedono parte.

Dopo una breve introduzione alla fenomenologia del colore e al mondo vegetale

dal quale si ricava l’ampia gamma di colori naturali – con un rimando alle erbe

tintorie dell’Orto di Plinio e ai colori del parco del Grumello – il laboratorio entra

nel vivo attraverso l’estrazione a freddo del colore vegetale e la tintura del tessuto

in cotone puro. L’installazione finale, nata dal lavoro creativo partecipato, sarà un

grande arazzo realizzato assemblando i vari tessuti tinti dal pubblico.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.villadelgrumello.it

KEPOS. Progetto di arte terapeutica condivisa, 2019-2022

a cura del biennio di secondo livello in Teoria e Pratica della terapeutica Artistica

Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Coordinamento progetto

Prof.ssa Laura Tonani. Pittrice e artista terapista, docente dell’Accademia di Belle

Arti di Brera, coordinatrice del biennio di secondo livello in Teoria e Pratica della

Terapeutica Artistica.

L’esperienza creativa, in quanto trasformatrice, è terapeutica.

Il giardino custodisce e protegge la vita, nutre e si prende cura della parte più sensibile

e delicata della vegetazione, che nel suo grembo germoglia e cresce.

Nel progetto pluriennale condiviso, Il parco del Grumello diviene atelier e vetrina di

un percorso artistico e terapeutico, immerso nella natura e aperto al contributo di

tutti. Un’esperienza creativa socializzante e occasione per prendersi cura di sé.