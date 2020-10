Hammamet – Cineforum Albavilla

CINEFORUM DELLA ROSA – ALBAVILLA

mercoledì 28 ottobre 2020

Hammamet

talia | 2020 | durata 126 minuti | BIOGRAFICO, DRAMMATICO

Un film di Gianni Amelio

con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi

Hammamet, fine del secolo scorso. Il Presidente ha lasciato l’Italia, condannato per corruzione e finanziamento illecito con sentenza passata in giudicato. Accanto a lui ci sono moglie e figlia, mentre il secondogenito è in Italia a “combattere” per riabilitarne l’immagine e gestirne l’eredità politica. Nel suo “esilio volontario” lo raggiungono in pochi: Fausto, il figlio dell’ex compagno di partito Vincenzo suicida dopo essere stato inquisito dal Giudice, e un Ospite suo “avversario, mai nemico”. Sono gli ultimi giorni di una parabola umana e politica che vedrà il Presidente dibattersi fra malattia, solitudine e rancore: e la sua ultima testimonianza è affidata alle riprese di Fausto che nello zaino, oltre alla telecamera, nasconde una pistola.

relatore del ciclo: Andrea Chimento, critico cinematografico de “Il Sole 24 Ore”

Costo dei biglietti: 4,00 € PREZZO UNICO

Inizio delle proiezioni: ore 20:30