Grumello Jazz – Saxwood, Saxophone Quartet

Domenica 16 agosto ore 11 e ore 12

Parco di Villa del Grumello

GRUMELLO JAZZ con SAXWOOD, SAXOPHONE QUARTET

Musiche di J.S. Bach, Franz Schubert, Pepito Ros Cycle e Morricone

Luca Camesasca – sax soprano

Lorenzo Peccedi – sax contralto

Simone Mambretti – sax tenore

Luca Nessi – sax baritono

Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.it fino a esaurimento posti

L’accesso al Parco è contingentato in base alle disposizioni ministeriali in essere in tema di pandemia Covid-19.

Oltre alle regole già in essere previste dal Regolamento interno al Parco:

– indossare la mascherina

– misurazione temperatura per l’accesso a eventi su prenotazione, ristoro e servizi

– igienizzare le mani

– mantenere il distanziamento sociale

– evitare assembramenti

INGRESSO al parco da Villa Olmo, lungo i ponti pedonali del Chilometro della Conoscenza

USCITA dall’ingresso principale via per Cernobbio 11

Parcheggio temporaneamente chiuso

Orari