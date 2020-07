Grumello Jazz – Red Carpet 4et

Domenica 19 luglio ore 11

Parco di Villa del Grumello

GRUMELLO JAZZ con Red Carpet 4et

Il Red Carpet 4et propone un repertorio ispirato al mondo del cinema e della commedia musicale con canzoni e temi, tutti grandi classici riproposti in chiave swing e jazz, tratti dalle colonne sonore di indimenticabili pellicole che hanno fatto brillare le più famose stelle del grande schermo di ieri e di oggi.

Federica Vino – voce

Cantautrice, performer, interprete. Inizia la sua carriera sullo storico palco di Zelig , è poi impegnata come cantante solista e corista in importanti esperienze e si esibisce inoltre in numerosi show televisivi. Nel 2009 inizia il suo percorso come cantautrice collaborando con Pasquale De Fina, leader del progetto Atletico Defina.

Giulia Larghi – violino

Diplomata presso il Conservatorio Verdi di Como, inizia a suonare il violino all’età di 4 anni. Partecipa a Masterclass sia in ambito solistico che cameristico-orchestrale con musicisti di fama internazionale, contemporaneamente approfondisce la didattica dello strumento. Si appassiona alla musica popolare e al jazz, sviluppando un approccio alla musica basato sull’improvvisazione e sull’apprendimento orale e attraverso gli studi universitari in etnomusicologia approfondisce la conoscenza dei repertori musicali popolari.

Claudio Pietrucci – chitarra

Chitarrista, compositore e arrangiatore, si interessa inizialmente prevalentemente alla musica rock. Dal 1993 al 2000 studia chitarra classica; nel 2006 inizia lo studio chitarra jazz. Dal 2009 frequenta i corsi accademici del Conservatorio “G. Verdi” di Como per conseguire il diploma di “Alta formazione jazz”.

Daniele Petrosillo – contrabbasso

Bassista, contrabbassista, autore e compositore è laureato “Dottore in Jazz” al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. La sua carriera artistica inizia intorno al 1980, collaborando con molti artisti di valore dell’area milanese e non solo, spaziando dalla musica d’autore al jazz. Con il gruppo degli Elisir ha vinto la Targa Tenco, miglior opera prima nel 2009. Ha lavorato anche nel mondo del teatro.

Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.it fino a esaurimento posti L’accesso al Parco è contingentato in base alle disposizioni ministeriali in essere in tema di pandemia Covid-19.

Oltre alle regole già in essere previste dal Regolamento interno al Parco:

– indossare la mascherina

– misurazione temperatura per l’accesso a eventi su prenotazione, ristoro e servizi

– igienizzare le mani

– mantenere il distanziamento sociale

– evitare assembramenti INGRESSO al parco da Villa Olmo, lungo i ponti pedonali del Chilometro della Conoscenza

USCITA dall’ingresso principale via per Cernobbio 11

Parcheggio temporaneamente chiuso Orari