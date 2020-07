Grumello Jazz – Guido Bombardieri duo

domenica 12 luglio, ore 11 e ore 12

GUIDO BOMBARDIERI DUO

⚠️ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA https://bit.ly/2UNFNkj

Guido Bombardieri – sax contralto e clarinetto

Fausto Beccalossi – accordeon

Guido Bombardieri. Diplomato in clarinetto presso il conservatorio di Mantova nel 1991 sotto la guida del M° Savino Acquaviva, partecipa ai corsi estivi di “Siena jazz 1992”. Nell’aprile del 1996 si è aggiudicato il terzo posto al concorso Massimo Urbani di Macerata. Ha suonato con il gruppo “Elio e le storie tese” nella colonna sonora del film “Quasi Quasi” (2002). Ha collaborato con formazioni orchestrali (“Ensemble Mobile” di Bergamo,” European Music Orchestra”, “La grande orchestra nazionale dell’A.M.J” ). Fa parte della “buffa orchestra” nello spettacolo prodotto dal Teatro Strelher con Antonio Albanese, testi di Stefano Benni e musiche di Luca Francesconi.

Occasionalmente collabora con jazzmen di chiara fama come Gianluigi Trovesi, Enrico Rava, Paolo Fresu,Marco Tamburini, Giorgio Gaslini, Sandro Gibellini, Mike Melillo, Tino Tracanna, Ares Tavolazzi, Franco D’Andrea; da qualche anno collabora in pianta stabile con il Sousaphonix del trombonista Mauro Ottolini. Ha all’attivo diverse uscite discografiche come leader, fra cui va menzionato l’ultimo eccellente Cd “Golem”, uscito nel 2013.

Fausto Beccalossi. Fra i più dotati specialisti dello strumento a mantice a livello internazionale, Beccalossi ha iniziato negli anni ‘90 a collaborare con Enrico Rava, Franca Masu, Tamara Obrovac, Andrea Parodi, Nicolas Simion e con Simone Guiducci, con cui ha inciso ben 4 album. Scoperto durante un tour in Sardegna dal chitarrista californiano AL DI MEOLA e scelto come partner privilegiato per i tour mondiali negli ultimi 4 anni, Beccalossi si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica sui palchi dei festivals jazz di tutto il mondo, al fianco del suo maggiore fan, Al Di Meola stesso. Fausto Beccalossi è da 6 anni uno dei pilastri del quintetto World Simphony del chitarrista californiano e il suo vigore creativo emerge con forza anche nell’ultima incisione “Pursuit of Radical Rapsody” , inciso a Miami con un cast comprendente Gonzalo Rubalbaca, Charlie Haden, Mino Cinelu e Peter Erskine. Il gruppo si è poi esibito lungamente nei maggiori festival della scena jazzistica e etno-jazz a livello internazionale, Giappone, Canada, Stati Uniti, Nord Europa. Di recente uscita uno suo splendido disco in solo “My Time” , presentato in anteprima al Clusone Jazz Festival 2013.

L’idea di suonare in duo é nata a Guido Bombardieri e Fausto Beccalossi dopo essersi trovati più volte a dialogare musicalmente in diversi ensemble musicali.

I brani trovano sviluppo sempre nuovo a seconda delle diverse situazioni e dell’ambiente circostante. Il repertorio offre brani arrangiati appositamente per il duo. Si spazia da brani originali,un omaggio a Giorni Kramer ai tanghi argentini al folk e a motivi già noti al pubblico tra cui alcuni standards jazz.