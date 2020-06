Grumello Jazz – Camilla Barbarito

Camilla Barbarito è una cantante e performer milanese (classe 1978).

Si è formata attraverso un percorso variegato di teatro sperimentale e canto, grazie anche ad alcune giovanili tournée in Africa Sub-sahariana e la conseguente scoperta delle culture extra-europee.

Collabora con numerosi ensemble musicali, e porta avanti una propria originale ricerca nell’ambito della musica popolare mediterranea, ispirandosi alle sonorità balcaniche, al fado portoghese, alla musica rebetika greca, al tango argentino e alla musica Rom.

Info

dove: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11 – Como

Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.it fino a esaurimento posti

L’accesso al Parco è contingentato in base alle disposizioni ministeriali in essere in tema di pandemia Covid-19.

Oltre alle regole già in essere previste dal Regolamento interno al Parco:

– indossare la mascherina

– misurazione temperatura per l’accesso a eventi su prenotazione, ristoro e servizi

– igienizzare le mani

– mantenere il distanziamento sociale

– evitare assembramenti

INGRESSO al parco da Villa Olmo, lungo i ponti pedonali del Chilometro della Conoscenza

USCITA dall’ingresso principale via per Cernobbio 11

Parcheggio temporaneamente chiuso