Grumello Jazz – Aliffi Tosca duo

Domenica 2 agosto ore 11 e ore 12

Parco di Villa del Grumello

GRUMELLO JAZZ con ALIFFI TOSCA DUO

Il duo, voce e chitarra, propone un repertorio di brani riarrangiati attinti dal repertorio del jazz e della musica brasiliana nonché composizioni originali, appena pubblicate su cd, che sono il frutto del lavoro di due anni di flusso creativo fra sperimentazioni, introspezione ed ironia. Nella musica e nei testi l’atmosfera è caratterizzata da intensità, qualità e intima raffinatezza.

Isabella Tosca – voce

Diplomata musicoterapista, lavora con associazioni ed enti ospedalieri, affiancando all’attività

concertistica quella didattica sia nel campo musicale sia della danza: la complementarietà e interazione delle due discipline permette di esprimere maggior intensità interpretativa.

Maurizio Aliffi – chitarra

Suona in varie formazioni nell’ambito della corrente giovanile degli anni ’70. Si interessa al jazz e frequenta prestigiosi corsi di chitarra e armonia; si diploma quidi al Conservatorio al corso di Composizione e in quello di Musica Corale e Direzione di Coro. Intanto consegue la Laurea in Scienze Politiche con una tesi in Sociologia della Musica. Come chitarrista jazz collabora con Paolo Fresu, Michel Godard, Gabriele Mirabassi,

Francesco D’Auria e tanti altri. Svolge attività di insegnante di armonia e chitarra e collabora con

diverse compagnie teatrali.

Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.it fino a esaurimento posti L’accesso al Parco è contingentato in base alle disposizioni ministeriali in essere in tema di pandemia Covid-19.

Oltre alle regole già in essere previste dal Regolamento interno al Parco:

– indossare la mascherina

– misurazione temperatura per l’accesso a eventi su prenotazione, ristoro e servizi

– igienizzare le mani

– mantenere il distanziamento sociale

– evitare assembramenti INGRESSO al parco da Villa Olmo, lungo i ponti pedonali del Chilometro della Conoscenza

USCITA dall’ingresso principale via per Cernobbio 11

Parcheggio temporaneamente chiuso Orari