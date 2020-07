Griante e Stendhal – visita guidata

Domenica 19 luglio 2020 dalle ore 10:30 alle 12:30

itinerario guidato con guida professionista,

dal Viale dei Platani ai tre castelli seguendo “La Certosa di Parma”.

Incontro: h. 10.30 al parcheggio di fronte al Grand Hotel della Cadenabbia. Durata ca 2 h (si consigliano scarpe comode).

Max 15 partecipanti.

Costo: 10 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria al cell. 320.3551711.

Parte del ricavato è destinato al Fondo Parrocchiale di Solidarietà per le famiglie in difficoltà.

Obbligatorie (salvo nuove disposizioni) mascherina e firma di liberatoria sanitaria.

Sunday 19 Jly , h. 10.30 a.m.

GRIANTE AND THE WRITER STENDHAL

from Villa Carlotta to the three castles

following “The Charterhouse of Parma”

(meeting- point at the parking in front of Grand Hotel della Cadenabbia)

DISCOVER GRIANTE è un’idea di Gigliola Foglia

patrocinata da Comune e Parrocchia, con la consulenza informatica di LarioArea