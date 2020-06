GREEN CAMP ESTIVI PER BAMBINI DA 5 A 11 ANNI – Fondazione Minoprio

La Fondazione Minoprio si propone di supportare le famiglie e gli enti locali attivando il servizio di centro estivo e perseguendo i seguenti obiettivi :

graduale ripresa di socialità, attività e relazioni dei bambini;

educare i giovani al rispetto della natura e dell’ambiente in cui si muovono quotidianamente, svolgendo diverse attività

legate al mondo agricolo;

assicurare l’implementazione di rigorose misure per contenere il rischio di contagio;

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

Per chi?

studenti della scuola primaria e ultimo anno scuola materna dai 5 anni e mezzo agli 11 anni

Dove?

nel verde del parco botanico della Fondazione Minoprio V.le Raimondi, 54 Vertemate con Minoprio (CO)

Quando?

Settimane del 15-22-29 giugno, 6-13-20-27 luglio, 3-17-24-31 agosto

In quali orari?

Dalle 8:30 alle 16:30

I costi

Euro 250,00 a bambino per settimana, comprensivi del pranzo

LE ISCRIZIONI SONO SEMPRE APERTE, ANCHE A CAMP INIZIATI, FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI

DISPONIBILI

Per iscrizioni e info contattare:

s.salvi@fondazioneminoprio.it

visiteguidate@fondazioneminoprio.it

cell. 345 2633549

Link utili:

Scarica il modulo di iscrizione al green camp 2020

https://www.fondazioneminoprio.it/sito/wp-content/uploads/2020/06/MODULO-ISCRIZIONE-Green-C

amp-2020-1.pdf

Scarica il progetto organizzativo

https://www.fondazioneminoprio.it/sito/wp-content/uploads/2020/06/PROGETTO-CAMP-FM-2020.pdf

Per fare la domanda per il bonus centri estivi 2020: collegarsi alla sezione del sito Inps dedicata al

bonus baby sitting (e non al Bando centri estivi) al link

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm

Per accedere sono necessarie le credenziali Spid oppure il pin dispositivo o semplificato dell’Inps o

ancora la carta d’identità elettronica o la CNS. I fondi del bonus baby-sitter, utilizzabili anche per i

centri estivi 2020, saranno versati sul Libretto Famiglia per le prestazioni di lavoro occasionale, un

salvadanaio virtuale da gestire online sempre sulla piattaforma web dell’Inps.