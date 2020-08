Giornate di fine estate tra ville e giardini a Cernobbio

L’Agosto 2020 volge al termine e Cernobbio si prepara per una piacevole conclusione prima delle proposte settembrine. Si conclude la rassegna “Note e Sapori” con gli ultimi due appuntamenti, il 26 Agosto all’Osteria del Beuc e il 28 al Ristorante Pizzeria Della Torre.

Durante il fine settimana, i protagonisti saranno invece i giardini.

Sabato 29 agosto Rosanna Pressato di Atelier Sinestesie curerà un laboratorio per bambini nel giardino di Villa Bernasconi, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; i bimbi saranno invitati a creare delle piccole opere d’arte partendo dall’immaginario del volo delle farfalle (info e prenotazioni ros.pressato@gmail.com, 338 748 0237, costo a coppia bambino-genitore € 20). Il Museo di Villa Bernasconi è visitabile dal venerdì al lunedì, 10:00 – 18:00, con prenotazione sul sito www.villabernasconi.eu; ingresso € 5, previste diverse gratuità.

Nella stessa giornata, al Giardino della Valle, alle ore 18:30, è in programma lo spettacolo “Rapido come ombra, breve come un sogno…” ispirato alla commedia “Sogno di una Notte di Mezza Estate” di Shakespeare, presentato dal Gruppo Fata Morgana. Evento volto a ricordare il compleanno di Nonna Pupa, la creatrice del Giardino, durante il quale tre narratrici, accompagnate da musica dal vivo, sapranno ricreare mondi incantati in un’atmosfera magica. Info e prenotazioni: info@ilgiardinodellavalle.it.

Sarà possibile inoltre visitare il parco di Villa Erba, parte della rete dei Grandi Giardini Italiani; in programma due visite guidate, sabato alle ore 11:00 e domenica alle ore 15:30, a cura dell’Ass. Mondo Turistico di Como (prenotazioni: Fiorella, 348 511 4649). Prosegue anche l’apertura dell’Area dell’Ex Galoppatoio di Villa Erba, a cura del Circolo della Vela Cernobbio e dell’ASD Cernobbio 2010 (tutti i giorni, 8:30-19:00, ingresso libero), presso la quale è possibile partecipare su prenotazione a varie attività sportive.

Per una visita inedita di Cernobbio, si consiglia di scaricare la nuova applicazione per smartphone “Cernobbio Tales”, che permette di scoprire la città attraverso le storie degli abitanti.

Ulteriori informazioni relative a Cernobbio reperibili contattando l’Info Point “smart”, dal venerdì al lunedì, dalle 10:00 alle 17:00 (infopoint@comune.cernobbio.co.it / 347 881 8532); pagine Facebook e Instagram “Cernobbio Lake Como”. Il programma completo degli eventi è disponibile sui canali social e sul sito www.comune.cernobbio.co.it.