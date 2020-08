Giochi nella natura al Parco del Grumello

Giochi nella natura

Summer school per bambini

31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE 2020 ore 14.30-19

IL TEMPO DELLA NATURA

POMERIGGinATURA

AL PARCO DEL GRUMELLO

Un tuffo nella magia del parco del Grumello per scoprirne i ritmi della natura e di come ne facciamo armoniosamente parte: una delicata esperienza multidisciplinare creativa e di condivisione, incastonata in un contesto di eccezione e in un particolare momento storico, dove il tempo un po’ scorre, un po’ è sospeso.

I bambini scopriranno l’alternarsi delle stagioni, i cicli e i ritmi delle piante e degli animali, i legami tra tutti gli esseri viventi, compreso l’uomo e l’ambiente di cui è parte, in un percorso all’insegna dell’educazione alla responsabilità ambientale.

Un’esperienza di arte partecipata, ispirata al tema dell’attesa e del valore del tempo, condurrà i bambini alla creazione di piccoli giardini sospesi, realizzati con le tecniche della cianotipia e dell’intreccio di telai: l’atto creativo del fare avvicina ai tempi della natura e pone l’attenzione sul presente.

E ancora il ritmo vitale della natura sarà esplorato attraverso la musica scaturita da piccoli strumenti “fatti di natura” e dal gioco creativo condiviso.

La voce di ciascuno e collettiva rievocherà i suoni del bosco, i suoi tempi e i suoi legami. Tutti assieme i ragazzi creeranno l’orchestra della natura Alle discipline energetiche orientali è affidato, attraverso la pratica del qi gong, il percorso di armonizzazione e di equilibrio con la natura, con cui entrare in sintonia. I cinque movimenti energetici fondano e regolano la nostra esistenza e il ritmo naturale dell’universo: la fine dell’estate è associata alla Terra, l’Orso la rappresenta e sarà proprio la “forma dell’orso” che i ragazzi studieranno.

Conversazioni in lingua inglese con insegnante madrelingua intercetteranno il tema dei ritmi della natura e di quelli individuali coinvolgendo direttamente i bambini sulla propria esperienza di crescita da una parte e dall’altra sul loro rapporto col tempo, con l’isolamento, ma anche con i valori della collaborazione e della solidarietà. La natura come esempio, stimolo e contesto speciale.

ATTIVITÀ

EDUCAZIONE AMBIENTALE

a cura di Associazione Battito d’Ali

ARTE PARTECIPATA

a cura di Alessia Nosella,

biennio Terapeutica Artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.

CONVERSATION IN NATURE

a cura dell’insegnante madrelingua Kyle Elizabeth Johnson

IL RITMO DELLA NATURA

RIEVOCATO DALL’ORCHESTRA

DI VOCI E DI PICCOLI STRUMENTI

a cura del maestro Francesco Saitta

QI GONG E GIOCHI MARZIALI

IN ARMONIA CON LA NATURA

a cura del maestro Roberto D’Agostino e staff Fisyk Kyp

Informazioni

31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE 2020

dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19

(accoglienza dalle ore 14.00)

Iscrizioni entro il 24 agosto 2020, ore 15

scrivendo una mail a:

parco@villadelgrumello.it

I corsi partiranno solo al raggiungimento

del numero minimo di iscritti

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione 1 settimana 140 €

Iscrizione bambini

dello stesso nucleo familiare

o per più settimane a settimana 120 €

L’attività avviene nel rispetto delle vigenti

norme in materia di emergenza Covid-19