FRIDA – VIVA LA VIDA – schermi d’arte al Grumello

Circolo Arci Xanadù e Associazione Villa del Grumello presentano SCHERMI D’ARTE rassegna cinematografica dedicata all’arte. Quattro appuntamenti con la bellezza, tra arte e natura, nel suggestivo contesto del Parco della Villa del Grumello Domenica 26 luglio – ore 21.30 FRIDA – VIVA LA VIDA

di Gianni Trolilo Il documentario mette in luce le due anime di Frida Kahlo: da una parte l’icona, pioniera del femminismo contemporaneo, tormentata dal dolore fisico, e dall’altra l’artista libera dalle costrizioni di un corpo martoriato. Tra lettere, diari e confessioni private, propone un viaggio nel cuore del Messico suddiviso in sei capitoli, alternando interviste esclusive, documenti d’epoca, ricostruzioni suggestive e l’immersione nelle opere della Kahlo. PARCO DI VILLA DEL GRUMELLO

via per Cernobbio 11 – Como (accesso pedonale) INFO www.spaziogloria.com – www.villadelgrumello.it Prevendita obbligatoria su www.spaziogloria.com/biglietteria

Ingresso 7€ (+ prevendita 0,20€)

Inizio proiezioni ore 21.30 ATTENZIONE: In caso di previsto maltempo la proiezione verrà annullata e i biglietti rimborsati

In caso di proiezione interrotta da imprevisto maltempo verrà inviato via mail un coupon valido per una proiezione della rassegna “La Grande Arte 2020” al Cinema Gloria Rassegna organizzata da ARCI Xanadù e Associazione Villa del Grumello