FIGLI – Cineforum Excelsior Erba

Cinema Teatro Excelsior Erba

Cineforum 2020 – Cinema sull’isola dei sogni

A cura di FABRIZIO FOGLIATO (Critico Cinematografico, Storico del Cinema, Saggista)

Martedì 27 ottobre 2020

FIGLI

REGIA: Giuseppe Bonito ATTORI: Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi NAZIONE: Italia DURATA: 97 min



Figli, il film diretto da Giuseppe Bonito, racconta la storia di Nicola (Valerio Mastandrea) e Sara (Paola Cortellesi), una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Ma quella che era iniziata come una dolce fiaba romantica si trasforma in un vero incubo con l’arrivo di Pietro, il secondo figlio della coppia. Quella che sembrava una perfetta famiglia media inizia a mostrare i primi squilibri e i due coniugi si ritroveranno a scontrarsi con l’imprevedibile. Iniziano così a emergere vecchi rancori, insoddisfazioni che non riescono più a essere celate e ogni minimo disaccordo sembra essere motivo di litigio. Anche gli amici della coppia mostreranno l’instabilità che sembra innestare la crescita di uno o più figli, soprattutto se non si è più ventenni. L’unica salvezza sembra essere una babysitter, ma la ricerca è ardua e trovare una che faccia al caso loro sembra un’impresa titanica. Tra bimbi che piangono, lavatrici, urla e faccende domestiche accumulate, Sara e Nicola riusciranno a superare la crisi generata dalla nascita del loro secondogenito?

Ingresso € 4,00 – Inizio proiezioni ore: 21:00