Festa delle api da Miledù

Miledù partecipa all’edizione 2020 della Festa delle Api domenica 27 settembre dalle 10 alle 18

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, il tradizionale evento organizzato dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi sarà Itinerante e noi saremo una delle tappe comasche.

Visite guidate alla nostra sede, degustazione di miele e presentazione del libro Bee Happy di Barbara Bonomi Romagnoli.

La sede di via Pianazza 9 a Como – Garzola sarà aperta dalle 10 alle 18. Alle 11,30 e alle 14,30 visite guidate al giardino aromatico; alle 16 e alle 18 degustazione di miele e presentazione del libro Bee Happy, di Barbara Bonomi Romagnoli, alla presenza dell’autrice.

Miledù, via Pianazza 9 – Como

Per garantire la massima sicurezza è obbligatoria la prenotazione. Vi consigliamo di raggiungere via Pianazza con il bus urbano linea 5 – fermata Pianazza. Chia vesse esigenza di arrivare in auto è pregato di segnalarcelo in anicipo.

miledu.stareinsieme@gmail.com

347 3100122