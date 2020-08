Festa 35° Cooperativa sociale In Cammino

Il 5 settembre 1985, con pochissime risorse, nessuna certezza, ma tanta consapevolezza della necessità di far qualcosa per i meno fortunati, un gruppo di amici canturini decidono di fondare la Cooperativa di solidarietà sociale IN CAMMINO.

Oggi a 35 anni di distanza da quel giorno, la Cooperativa ha deciso di festeggiare questa significativa tappa della sua storia organizzando una tre giorni di Festa (da venerdì 4 a domenica 6 settembre) presso il Parco del Bersagliere. Un’occasione per ritrovare quanti hanno condiviso questi primi 35 anni di attività, accogliere nuovi amici e far conoscere al territorio le iniziative, i servizi e i progetti per il futuro.