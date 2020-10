Eventi per famiglie nel Parco del Lura

In ottobre al Parco Lura sono previsti una serie di appuntamenti durante il fine settimana per famiglie e ragazzi, alla scoperta della storia e della natura del parco , con giochi e attività organizzati dal Centro Biodiversità del parco Lura, gestito da Koinè coop sociale.

18 OTTOBRE : L’HOTEL DEGLI INSETTI: ritrovo presso Centro biodiversità, Lomazzo. Ore 15.00 (circa 2 ore)

Ogni insetto ha la sua casa, o perlomeno così dovrebbe essere. Una storia ci aiuterà a capire la loro importanza nell’ecosistema e perché occorre tutelarli. Noi possiamo aiutarli costruendo insieme un vero e proprio hotel per insetti, così anche il centro della biodiversità ne avrà uno.

Laboratorio di costruzione che richiede l’aiuto di tutta la famiglia. Portate i vostri guanti da lavoro!

Target: famiglie con adulti e bambini a partire dagli 8 anni.

Costo: gratuito

Max 20 partecipanti tra adulti e bambini (gli adulti costruiscono e usano gli attrezzi da lavoro con un educatore, i bambini esplorano e fanno i lavori di fino con l’altro educatore)

Info: ogni partecipante dovrà portare i suoi guanti da lavoro.

31 OTTOBRE: IL FANTASMA DEL CENTRO BIO: ritrovo presso Centro Biodiversità, Lomazzo. Ore 21.00. (Circa 2 ore)

Pare che un fantasma si aggiri nel Parco attorno al Centro Biodiversità in cerca del suo assassino. Cosa sarà mai successo? Chi sarà stato a compiere il misfatto? E come possiamo fare per rasserenare l’anima defunta e donarle l’eterno riposo? Ogni componente dovrà calarsi nei panni di un investigatore e sarà fondamentale per risolvere il caso, usando ingegno e creatività. Buon divertimento!

Target: bambini dai 7 agli 11 anni

Costo: € 7.00 a bambino.

Max 20 bambini

Info: i ragazzi saranno guidati dagli educatori. Non è necessaria la presenza di un adulto.

Tutti gli eventi sono a numero chiuso, con obbligo di prenotazione scrivendo a

centrobiolura@koinecoopsociale.it.

I partecipanti avranno obbligo di avere con sé la mascherina, da indossare se non viene

rispettata la distanza interpersonale di 1 metro. E’ consigliato portare con sé un gel igienizzante.

IN CASO DI MALTEMPO SARA’ COMUNICATO IL RINVIO O L’ANNULLAMENTO DELL’EVENTO