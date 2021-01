Festeggiamo l’Epifania insieme ammirando da vicino i dipinti trecenteschi della Chiesa di Sant’Abbondio a Como

La visita virtuale si terrà in diretta il 6 gennaio alle ore 18.00 in collaborazione tra Mondo Turistico e Karis. Prezzo speciale per iscritti a MT euro 6. Prezzo pieno euro 10.

https://www.karisevents.com/travel/epifania-nella-chiesa-di-santabbondio/

Vi aspettiamo!