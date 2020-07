Emilio e gli Ambrogio “Omaggio alla canzone milanese”

VENERDÌ 24/07 ore 21:00

Emilio e gli Ambrogio

Omaggio alla canzone d’autore milanese

Cernobbio – Piazza Vittoria, Rovenna

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni + 39 345 439 3966 info@musicforgreen.it

A cura dell’Associazione Turismo e Commercio Cernobbio e Associazione Musicforgreen Events

L’eleganza è fuor di dubbio la qualità di Milano maggiormente presente nelle grandi canzoni milanesi, molte

di queste canzoni hanno infatti arrangiamenti e sintassi musicale di gran classe.

La canzone milanese rappresenta la città nella sua storia, nella sua evoluzione, è un po’ un calderone, in cui

trovare di tutto: pezzi dalle atmosfere fredde e colori cupi, decisamente mitteleuropei, pezzi pregni di

vitalità e voglia di divertimento, figli di quel crogiuolo di culture tipico delle grandi metropoli, canzoni

ironiche e licenziose e pezzi di struggente poesia.

Ad un concerto di musica milanese puoi anche ritrovarti a fare un trenino, manco fossi ad una festa di

compleanno tra avvinazzati, se a suonare sono poi EMILIO E GLI AMBROGIO preparatevi a saltare e a

cantare a più non posso che la vita l’è bela.

Emilio e gli Ambrogio, band attiva dal 2007, sono tra i massimi esponenti in tema di canzone milanese.

La band ha iniziato proponendo spettacoli di ricerca e divulgazione del teatro-canzone, in omaggio a

Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, col tempo ha arricchito il repertorio inserendo anche pezzi di Cochi e Renato, grandi classici di D’Anzi, il meglio di Dario Fo e del Maestro Carpi.