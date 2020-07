DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA – Cinema all’aperto

La rassegna 35mm TRA LA LUNA E LE STELLE del Cinema Gloria

presenta:

22-23-24 luglio – ore 21:30

DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA regia Teona Strugar Mitevska

Cortile del Museo storico Giuseppe Garibaldi piazza Medaglie d’Oro – Como

L’ingresso è consentito solo tramite prevendita online.

I biglietti si possono acquistare su www.spaziogloria.com/biglietteria

Ingresso 7€ (+ 0,20€ commissioni prevendita)

Petrunija è laureata in storia, ha 32 anni, vive nella cittadina macedone di Štip e non ha un’occupazione. Rientrando verso casa dopo un colloquio di lavoro andato male, si ferma ad assistere a una cerimonia ortodossa per le strade. Il rituale prevede che il prete getti una piccola croce nel fiume e che gli uomini si precipitino a recuperarla. Petrunija, vicina alla riva, vede che nessuno raggiunge l’oggetto sacro e si tuffa a recuperarlo. Ne nasce una rissa per strapparle la croce di mano e, più tardi, la giovane è portata al posto di polizia per essere interrogata su un gesto che è stato filmato e il video è diventato popolare in internet, attirando l’attenzione della giornalista di una televisione nazionale.

ATTENZIONE:

– In caso di previsto maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina 72 a Como. La comunicazione verrà data via mail, sul sito e su Facebook almeno 2 ore prima dall’inizio della proiezione.

– Nel caso in cui la proiezione verrà interrotta per improvviso maltempo ogni spettatore riceverà via mail un biglietto omaggio da utilizzare al Cinema Gloria per la stagione 2020/2021

La rassegna “35mm tra la luna e le stelle” è realizzata con un contributo della Camera di Commercio di Como-Lecco ed è patrocinata dal Comune di Como

Info: www.spaziogloria.com / arcixanadu@spaziogloria.com