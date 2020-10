Così lontano, così Ticino a Erba

Ad aprire la stagione teatrale 2020/21 del Giardino delle Ore, Incursioni Teatrali, è Così lontano, così ticino, con Stefano Panzeri e Davide Marranchelli, produzione Mumble Teatro.

La prima serata di stagione sarà domenica 18 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Teatro NoiVoiLoro, in via del Lavoro 7 a Erba (CO).

Così lontano, così Ticino è il racconto di una follia che diventa realtà, un gioco teatrale collocabile in ogni parte del mondo, che eviscera, esasperandolo, il rapporto controverso che hanno gli espatriati con il paese che li ospita, qualunque esso sia: la frustrazione e l’ammirazione dell’emigrante verso un paese che gli dà da mangiare e lo detesta allo stesso tempo.

Biglietto intero €12

Biglietto ridotto (under 12, over 65 e allievi Scuola Giardino) €7

Consigliata la prenotazione scrivendo a scuola@ilgiardinodelleore.com