Corso SCRITTURA DRAMMATURGICA con Andrea Di Gregorio

Andrea Di Gregorio invita , sabato 13 febbraio dalle ore 10, alla presentazione del corso di scrittura drammaturgica che terrà per Spazio H.Vox Scuola di Teatro che ha sede a Brescia ma che, per l’occasione, si apre al mondo!

Andrea Di Gregorio si è laureato in filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

Ha poi seguito itinerari vari: copywriter per la Ogilvy & Mather e altre agenzie pubblicitarie; editor per diverse case editrici quali Rizzoli, Bompiani, Sonzogno, Garzanti e altre; traduttore dall’inglese e dal greco moderno per Adelphi, Mondadori, Guanda, Feltrinelli, Bompiani, Nave di Teseo, Garzanti e altre; insegnante di scrittura creativa, business writing e traduzione per i traduttori italofoni.

Ha scritto due romanzi (Salani), diverse raccolte di racconti, testi per le scuole medie, manuali per la traduzione. Ha composto due intermezzi su musica del Maestro Attilio Del Re che sono stati rappresentati al Teatro Comunale di Piacenza e al Teatro Verdi di Fiorenzuola.

È stato direttore artistico del festival letterario “Libriamo” di Vicenza e attualmente dirige, per la casa editrice New Press, due collane: “Contromossa” e “Vernici”.