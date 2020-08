Corsi di teatro riprendono al centro civico di Camerlata

Dal 15 settembre e fino a giugno del prossimo tornano i corsi di teatro “Teatro è terapia” dell’associazione artistica Orizzonti inclinati al centro civico di Camerlata (via Varesina 1, Como).

I corsi sono pensati sia per i principianti, con incontri mirati all’insegnamento di tecniche di base, voce e comunicazione, sia per chi ha già esperienza sul palco, e sono rivolti a tutte le fasce di età, con particolare attenzione per i ragazzi in età scolare a cui sono dedicati appositi corsi di teatro-terapia, scrittura creativa, sceneggiatura teatrale, arte della parola.

Gli incontri si terranno con cadenza settimanale e saranno suddivisi in due moduli: “Teatro è terapia” per adulti, recitazione e scenografia per bambini, corso di voce e arte della parola. Il corrispettivo mensile per chi volesse iscriversi è di 30 euro; per gli utenti indigenti è prevista la partecipazione a titolo gratuito.

E’ prevista una serata di presentazione mercoledì 9 settembre alle ore 20,30 al centro civico di Camerlata.

Per informazioni: teatroarte@iol.it | 3293817686