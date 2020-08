ERMITAGE – IL POTERE DELL’ARTE – schermi d’arte al Grumello

Circolo Arci Xanadù e Associazione Villa del Grumello presentano SCHERMI D’ARTE rassegna cinematografica dedicata all’arte. Quattro appuntamenti con la bellezza, tra arte e natura, nel suggestivo contesto del Parco della Villa del Grumello Domenica 16 agosto – ore 21.30 ERMITAGE – IL POTERE DELL’ARTE

di Michele Mally Questo documentario rappresenta una testimonianza decisiva della storia di San Pietroburgo e della civiltà russa, narrata attraverso le acquisizioni e i mutamenti del museo e la passione, nelle epoche dei suoi sovrani, che si sviluppano parallelamente nel racconto di Toni Servillo che, come Virgilio nella Divina Commedia, porta il fruitore alla scoperta di un passato ricco e tragico. PARCO DI VILLA DEL GRUMELLO

via per Cernobbio 11 – Como (accesso pedonale) INFO www.spaziogloria.com – www.villadelgrumello.it Prevendita obbligatoria su www.spaziogloria.com/biglietteria

Ingresso 7€ (+ prevendita 0,20€)

Inizio proiezioni ore 21.30 ATTENZIONE: In caso di previsto maltempo la proiezione verrà annullata e i biglietti rimborsati

In caso di proiezione interrotta da imprevisto maltempo verrà inviato via mail un coupon valido per una proiezione della rassegna “La Grande Arte 2020” al Cinema Gloria Rassegna organizzata da ARCI Xanadù e Associazione Villa del Grumello