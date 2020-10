ComoIncontrarte | laboratorio di danza e teatro Siamo partiti un anno fa con l’idea di creare un gruppo e uno spettacolo da portare in piazza. Con la voglia di incontrarci, creare nuove trame e racconti attraversando e contaminando le nostre storie. Abbiamo iniziato un percorso, e questo percorso è stato sospeso ed interrotto. In questa pausa dovuta all’emergenza sanitaria tante cose sono cambiate, ma non il nostro desiderio di incontrarci, condividere e ri-flettere attraverso l’arte quello che stiamo vivendo.Per chi ha già iniziato e vuole riprendere il percorso. Per chi vuole iniziare e desidera mettersi in viaggio con noi, questi gli incontri gratuiti dalle ore 14.30 alle 18.30

sabato 24 ottobre | 21 novembre | 12 dicembre

dalle ore 20.30 alle 22.30Mercoledì 25 novembre | 9 dicembre primo appuntamento sabato 24 ottobre | ore 14.30 / 18.30

Via Prudenziana, 17 – Como Info e prenotazioni inviando una mail asegreteria.luminanda@gmail.com

o chiamando il numero +39 3480369066 Il progetto è realizzato in collaborazione con Arte Migrante Comoe Associazione Eskenosen (Fotografia di Davide Bordogna)