Cernobbio, un Natale “online edition” per Villa Bernasconi

Il progetto “Christmas Sweet Christmas” vuole coinvolgere i Cernobbiesi in momenti di animazione culturale e negli allestimenti natalizi del paese.

Villa Bernasconi è la prima casa cernobbiese ad aver aderito all’iniziativa del Comune di Cernobbio “Message in the balcony”, accogliendo l’invito del sindaco di addobbare un balcone con ghirlande verdi e messaggi ispirati dal Natale. La prima parola è GIOIA: ogni settimana infatti su un balcone della Villa sarà composta una frase o un messaggio ogni volta diverso.

Al Museo villa Bernasconi si terranno diverse iniziative dedicate al Natale, ovviamente tutte online.

Appuntamento, ogni giorno, dall’1 al 24 dicembre 2020, sulla pagina Facebook di Villa Bernasconi (Cernobbio) e sul sito www.cittadeibalocchi.it, manifestazione alla quale il Comune di Cernobbio partecipa tutti gli anni.

Tutti i lunedì alle h. 14, Auguri di villa

Saranno postati i migliori liberty-auguri da Villa Bernasconi da scaricare e inviare ai propri amici e conoscenti.

Tutti i martedì alle h. 15, Gli enigmi di villa

Ogni settimana sarà pubblicato un rompicapo ispirato al museo di Villa Bernasconi da risolvere in famiglia.

Tutti i mercoledì alle h. 17, Crea con la villa

Per portare Villa Bernasconi dentro le proprie case saranno proposti quattro decori per l’albero di Natale in stile liberty.

Tutti i giovedì alle h. 20:30, Il canto di Natale di Villa Bernasconi

Se “Il canto di Natale” fosse ambientato in Villa Bernasconi? Audio racconto in 4 puntate con protagoniste le ragazze dello staff del museo. Chi saranno i fantasmi dei Natali passati, presenti e futuri? L’ultima puntata sarà on line la vigilia di Natale

Tutti i venerdì alle h. 12, A tavola durante la Belle Èpoque

Proposte per decorare la tavola con ispirazioni alle Belle Èpoque: dal menu ai segnaposti e ai tovaglioli personalizzati

Tutti i sabati alle h. 16, Liberty in cucina

Dal cocktail al dolce sarà particolarmente gustoso riscoprire ai giorni nostri le antiche ricette in stile liberty d’inizio Novecento.

Tutte le domeniche alle h. 21, Note nell’aria

Anche se il museo è chiuso, sarà possibile respirare l’aria natalizia in Villa Bernasconi con tre appuntamenti musicali.