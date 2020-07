Carpe Koi, un aperitivo Appennello. Dipingi una serata divertente

Una serata davvero originale? Dipingi, sorseggia e socializza con #appennello, il primo organizzatore in Italia di eventi Paint & Sip. Tutto il materiale lo forniamo noi (tele, pennelli, cavalletti, etc.), tu porta la fantasia e la voglia di divertirti, anche se non usi un pennello dai tempi della scuola!

Giovedì 16 Luglio ore 20, torna a Como il nuovo aperitivo creativo!

La quota di iscrizione è di € 34. Approfitta oggi della PROMOZIONE ESTATE risparmiando fino al 40%, on line tramite Eventbrite, la piattaforma di gestione eventi più grande al mondo.

Cibo e bevande non sono incluse, ma sono disponibili nel locale che ci ospita. Contatta L’Officina della Musica per conoscere le proposte del loro aperitivo!

Alla guida dei pennelli per questa serata ci sarà Valentina Calamello, giovane pittrice e disegnatrice tessile, diplomata all’Accademia di Brera ed esperta di acrilici che ci accompagnerà nella creazione del nostro capolavoro in un paio d’ore rilassanti, distesi come i colori che prenderanno forma sulle tele. Il tema proposto è dedicato alle famose carpe Koi giapponesi, simbolo di fortuna e prosperità molto diffuse come tema di tatuaggi. Ovviamente se vuoi dipingere qualunque altra cosa il nostro artender sarà a disposizione per darti consigli e per ogni supporto tecnico con lo scopo di rilassarsi e di creare, liberi dal giudizio!

Cerca di esser puntuale, specie se sei parte di un gruppo, considera di parcheggiare con calma ed arrivare in tempo per sederti accanto ai tuoi amici.

In alto i pennelli e bevi creativamente!

DOMANDE FREQUENTI:

– Serve saper dipingere?

– No! Serve la voglia di divertirsi e di socializzare!

– Ci si sporca?

– Si usano colori acrilici a base acqua, quindi lavabili solo finché ancora freschi, perciò consigliamo un abbigliamento adeguato. In ogni caso vengono forniti grembiuli per l’occasione.

– Posso mangiare/ bere durante la serata?

– Certo che sì! Un bicchiere libera la creatività, per ordinare e prenotare rivolgetevi ai gestori delle strutture ospiti.Ovviamente non si possono portare cibo o bevande dall’esterno.

– Possono partecipare bambini, o ragazzi minorenni?

– Dato che le serate #appennello si svolgono in luoghi in cui si servono alcolici,e visto che l’arte spesso viene accompagnata da uno o più bicchieri di vino,le serate si intendono solo per un pubblico maggiorenne (18+) Per i più piccoli abbiamo dei progetti in fase di studio.