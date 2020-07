CARAVAGGIO – L’ANIMA E IL SANGUE – schermi d’arte al Grumello

Circolo Arci Xanadù e Associazione Villa del Grumello presentano SCHERMI D’ARTE rassegna cinematografica dedicata all’arte. Quattro appuntamenti con la bellezza, tra arte e natura, nel suggestivo contesto del Parco della Villa del Grumello Domenica 2 agosto – ore 21.30 CARAVAGGIO – L’ANIMA E IL SANGUE

di Jesus Garces Lambert Un viaggio attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale e contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. Excursus narrativo attraverso i luoghi in cui l’artista ha vissuto e quelli che custodiscono oggi alcune tra le sue opere più note. PARCO DI VILLA DEL GRUMELLO

via per Cernobbio 11 – Como (accesso pedonale) INFO www.spaziogloria.com – www.villadelgrumello.it Prevendita obbligatoria su www.spaziogloria.com/biglietteria

Ingresso 7€ (+ prevendita 0,20€)

Inizio proiezioni ore 21.30 ATTENZIONE: In caso di previsto maltempo la proiezione verrà annullata e i biglietti rimborsati

In caso di proiezione interrotta da imprevisto maltempo verrà inviato via mail un coupon valido per una proiezione della rassegna “La Grande Arte 2020” al Cinema Gloria Rassegna organizzata da ARCI Xanadù e Associazione Villa del Grumello