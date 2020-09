Caminata a Rezzago con il Circolo Ambiente Ilaria Alpi

Si terrà Domenica 20 settembre la “Camminata alla scoperta di Rezzago”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”.

La camminata, aperta a tutta la cittadinanza, partirà dalla stazione di Asso e percorrerà i sentieri della Vallassina, da Scarenna per Rezzago e ritorno alla stazione di Asso, con visite guidate (a cura della Pro-Rezzago) ai seguenti punti di interesse:

– Rezzago: funghi di terra, chiesa SS. Cosma e Damiano, castello.

Di seguito le informazioni pratiche per la Camminata.

Ritrovo alle ore 08:45 alla stazione di Asso (linea ferroviaria Milano-Asso); arrivate preferibilmente in treno, anche come scelta ecologica.

Il rientro è previsto per le ore 18:00 circa.

Il percorso escursionistico è di 8 km circa, con un dislivello di 500 metri circa; pertanto la camminata è consigliata a chi ha un minimo allenamento in montagna.

I partecipanti dovranno portare pranzo al sacco e borraccia; si consigliano scarpe da trekking e abbigliamento adeguato. In caso di maltempo, la camminata sarà spostata a data da destinarsi.

L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a persone o cose durante la camminata.

Dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni sanitarie anti-Covid19, per il distanziamento e l’uso della mascherina (obbligatorio portarla con sé).

È necessaria la prenotazione via email a info@circoloambiente.org , specificando il nome dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico.