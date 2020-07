Caccia al tesoro al Parco Lura il 25 luglio. Seconda edizione

QUANDO: Il gioco avrà luogo il 25 luglio in due turni: dalle 10 alle 12.30 o dalle 15.00 alle 17.30.

In caso di mal tempo verrà rinviato a data da definirsi che verrà comunicata prontamente.

CHI PUO’ PARTECIPARE: chiunque abbia voglia di muoversi nella Natura e nei centri storici.

Sono ammesse squadre formate da massimo 10 persone.

PARTENZA: i partecipanti potranno partire dal centro di un paese a scelta tra quelli dei Comuni del Parco (Cassina Rizzardi, Guanzate, Lomazzo, Cadorago, Bregnano, Cermenate, Rovello Porro, Rovellasca, Saronno, Caronno Pertusella. Lainate e Garbagnate) e loro frazioni.

MODALITA’ DI GIOCO:

– i partecipanti dovranno spostarsi esclusivamente a piedi o in bicicletta;

– ad ogni squadra saranno inviate via whatsapp le diverse prove da svolgere. Ogni nuova prova sarà inviata solamente alla ricezione dei risultati della prova precedente;

– le prove da superare saranno in totale 12;

– durante il gioco è severamente vietato strappare la vegetazione o disturbare gli animali, è invece consentito raccogliere materiale già caduto a terra come rametti e foglie secche;

– verrà premiata la qualità delle prove e non la velocità con cui saranno svolte;

– le squadre, partecipanti a ciascun turno, partiranno tutte insieme all’orario di inizio indicato (ore 10.00 per il primo turno e ore 15.00 per il secondo turno). Potranno svolgere le prove entro un massimo di 2 ore e mezza. Oltre tale tempo, i risultati delle prove non saranno più ammesse. L’ultima prova sarà inviata circa 30 minuti prima del termine della gara;

– il numero di cellulare di riferimento sarà comunicato durante la giornata del 26 giugno. Sarà utilizzato solo per l’invio e la ricezione delle prove. Non saranno fornite informazioni o aiuti sullo svolgimento delle stesse;

– una giuria di esperti valuterà le prove e le prime tre squadre per ciascun turno riceveranno un simpatico premio, da ritirare presso il Centro Biodiversità di Lomazzo durante una domenica di apertura!

– la classifica sarà consultabile online sui canali social del Centro della Biodiversità (Facebook e Instagram)