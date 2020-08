BOOM FOR REAL – schermi d’arte al Grumello

Circolo Arci Xanadù e Associazione Villa del Grumello presentano SCHERMI D’ARTE rassegna cinematografica dedicata all’arte. Quattro appuntamenti con la bellezza, tra arte e natura, nel suggestivo contesto del Parco della Villa del Grumello Domenica 9 agosto – ore 21.30 BOOM FOR REAL

di Sara Driver La regista Sara Driver ripercorre gli anni pre-fama del celebre artista americano Jean-Michel Basquiat e come la città di New York, la sua gente e la cultura artistica degli ultimi anni ‘70 e dei primi anni ’80 abbiano modellato la sua visione dell’arte. Morto prematuramente a 27 anni nel 1988, Basquiat è considerato a oggi una delle figure fondamentali dell’arte contemporanea e la sua storia viene raccontata dai ricordi di coloro che lo hanno conosciuto, dal rapper Fab 5 Freddy al regista Jim Jarmusch PARCO DI VILLA DEL GRUMELLO

via per Cernobbio 11 – Como (accesso pedonale) INFO www.spaziogloria.com – www.villadelgrumello.it Prevendita obbligatoria su www.spaziogloria.com/biglietteria

Ingresso 7€ (+ prevendita 0,20€)

Inizio proiezioni ore 21.30 ATTENZIONE: In caso di previsto maltempo la proiezione verrà annullata e i biglietti rimborsati

In caso di proiezione interrotta da imprevisto maltempo verrà inviato via mail un coupon valido per una proiezione della rassegna “La Grande Arte 2020” al Cinema Gloria Rassegna organizzata da ARCI Xanadù e Associazione Villa del Grumello