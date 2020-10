Autunno a Villa Carlotta – gli appuntamenti

Venerdì 16 ottobre , ore 15,30

L’ORA DEL TЀ A VILLA CARLOTTA Speciale visita guidata al museo e alle collezioni di ceramiche di villa Carlotta. Villa Carlotta propone una speciale visita guidata al Museo e alla mostra-dossier dedicata alla collezione di ceramiche per scoprire i riti e la quotidianità del vivere in villa nell’Ottocento. Al temine della visita, sarà possibile degustare una selezione di tè nella caffetteria di Villa Carlotta

Sabato 17 ottobre ore 15.30

PRESENTAZIONE VOLUME La nerina del marchese. Sulle tracce di un fiore perduto a cura dell’autore Francesco Soletti.

Docente del corso di laurea in “Turismo, territorio e sviluppo locale” presso l’Università di Milano Bicocca; Francesco Soletti ci accompagna sulle tracce della Nerine sarniensis, un fiore di sorprendente bellezza, simile a un minuscolo giglio e scintillante come un gioiello.

Dal Sud Africa della Compagnia delle Indie fino al più spettacolare giardino botanico del Sud dell’Inghilterra, seguiremo l’avventurosa storia di un fiore molto amato da illustri botanici, oltre che da Peter Smithers, l’agente segreto con la passione per il giardinaggio.

Ancora un mese per visitare la mostra “Le ceramiche di villa Carlotta” il racconto della vita quotidiana all’epoca della principessa Carlotta e del duca Giorgio di Sassonia Meiningen, in sala dei gessi, un assaggio della ricchezza del patrimonio ceramico della Villa, una selezione di oggetti solo raramente esposti.

Proseguendo nella visita agli interni della villa si potranno ammirare gli oggetti d’arte della collezione di Giovanni Battista Sommariva, tra cui alcuni capolavori dell’arte neoclassica come la statua di Palamede di Antonio Canova, il Fregio di Alessandro Magno di Bertel Thorvaldsen e L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta di Francesco Hayez. Al secondo piano si trovano i mobili, le stanze private e gli oggetti della principessa Carlotta e di suo marito Giorgio II, duca di Sassonia-Meiningen.

Poi, una visita è d’obbligo al parco che in questo periodo assume un fascino speciale, con le foglie che stanno variando di colore e stanno assumendo i toni caldi tipici dell’autunno. E poi per la posizione panoramica particolarmente felice, ma anche per l’armonica convivenza di stili, la ricchezza di essenze, le suggestioni letterarie che ne fanno una meta imperdibile per chi giunge sul lago di Como.

Quasi un campionario dello sviluppo dell’arte dei giardini. Dalle impostazioni scenografiche e prospettiche del giardino all’italiana, passando per l’emozione di una natura pittoresca, aspra e selvaggia dell’epoca romantica per arrivare alla libertà compositiva del paesaggismo contemporaneo. Senza dimenticare il piacere per l’esotico, il mediterraneo e il giardino orientale.

Questi i nuovi orari della villa: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00. Sabato e domenica dalle 10,30 alle 17.00.

La biglietteria sarà aperta con orari ridotti dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; mentre il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 16.00 orario continuato. Negli orari di chiusura della biglietteria sarà possibile passeggiare tra i viali del parco e godere di una piacevole pausa pranzo presso la caffetteria Antica Serra, ma non saranno ammessi nuovi ingressi.

Tutte le domeniche fino alla chiusura stagionale (8 novembre) sono previste una serie di visite guidate a cura delle guide di Mondo Turistico.

Evento solo su prenotazione, scrivendo a segreteria@villacarlotta.it o chiamando lo 0344 40405, verrà fornito personalmente il numero della guida di riferimento.

Tutte le domeniche fino all’8 novembre è aperto l’Oratorio Sommariva, grazie la collaborazione a titolo gratuito delle guide di Mondo Turistico, con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 13.00 – dalle 14.00 alle 16.00

Nelle date 23 ottobre e 6 novembre , ore 15,30

Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi sul sito di Villa Carlotta al link:

https://www.villacarlotta.it/it/eventi/

INOLTRE SEGNALIAMO

Negli ultimi mesi Villa Carlotta ha avviato un progetto di comunicazione digitale che consente di ammirare le meraviglie del parco e le opere d’arte presenti nelle sale museali.

Si tratta di “una finestra aperta a disposizione del pubblico” spiega Maria Angela Previtera, Direttrice, “per dare vita e voce alle collezioni, alle opere pregiate e a quelle più nascoste, alle fioriture più spettacolari e agli esemplari meno conosciuti. Un’iniziativa per scoprire, attraverso una doppia corsia, le opere d’arte del museo e quelle del parco “.

– il virtual tour di Villa Carlotta (dalla homepage del sito si accede al virtual tour di Villa Carlotta www.villacarlotta.it)

– i video “Storie, arte, passioni a Villa Carlotta”

In trecento anni di storia nelle stanze di Villa Carlotta si sono intrecciate passioni di vita e d’arte. La direttrice Maria Angela Previtera ce le presenta nel racconto emozionante dei suoi proprietari, svelandoci il loro amore per la bellezza e le loro vicende più segrete: