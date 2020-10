Sabato 31 ottobre dalle 18.30

🎃Apericena di Halloween🎃

all’ agriturismo “La Fattoria di Nonna Olga”🐐🐓🐇 Presso Az. Agr. Ponzin

€ 15 ADULTI

Apericena + una bevanda

€ 10 BAMBINI

Mini Hamburger + patatine + una bibita

🎃TRUCCABIMBI (gratuito)

🎃LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI (gratuito)

VI ASPETTIAMO PAUROSAMENTE MASCHERATI !!👻🕷🕸🦇

⚠Nel rispetto delle normative anti Covid-19, POSTI LIMITATI E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

al numero 3771877386

Presso Az. Agr. Ponzin in collaborazione con Associazione Culturale Il Moro

🔻BREGNANO – Via Garibaldi 56