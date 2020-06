Alberto Pellai e Barbara Tamborini presentano online il loro ultimo libro

Alberto Pellai e Barbara Tamborini presentano La bussola delle emozioni.

Dialoga con gli autori in diretta Enrico Galiano.

In diretta sulla pagina Facebook della libreria Ubik.

Gli autori presentano “La bussola delle emozioni”, un libro illuminante dall’elevata valenza scientifica, pensato per i ragazzi ma utilissimo anche a genitori e educatori per imparare a comprendere e rispettare un’età delicata e cruciale come la preadolescenza e l’adolescenza.

A dialogare con gli autori, lo scrittore – e amatissimo insegnante – Enrico Galiano e i librai ubik di Erice, Como, Rivoli e Sassari.

