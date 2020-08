8 AGOSTO – LARIO BRASS BAND – CERNOBBIO

Sabato 8 agosto la performance goliardica della Lario Brass Band, una vera marching band itinerante in riva a Cernobbio.La Lario Brass Band è nata nel 2019, prodotta e fortemente voluta dall’associazione culturale Music For Green Events.

La peculiarità di questo progetto sta nel non avere una formazione fissa. Ogni serata è diversa dalle altre in quanto a scegliere i musicisti, tutti specialisti del traditional jazz mode, sarà un personaggio di spicco di questo genere, la cui identità si svelerà soltanto durante il concerto. In pieno stile New Orleans: all’insegna del turnover.

Travolgenti: questo è l’aggettivo migliore per definirli, suonando per la riva di Cernobbio conquisteranno l’attenzione dei passanti rubandogli un sorriso.