Tanti incidenti nel comasco ed anche fuori provincia nella domenica da poco trascorsa. Il più grave a Luino (Varese) in via Dante dove un 28enne di Lomazzo è morto dopo essere caduto dalla moto sulla quale viaggiava con una amica: scontro con un’auto. La ricostruzione dei nostri colleghi di Varesenews.

Donato Bianco, giovane di 28 anni, alla guida di una motocicletta, si è scontrato frontalmente contro una vettura, una Polo Volkswagen. Nell’impatto il motociclista ha riportato ferite gravissime. Al suo arrivo in ospedale i sanitari non hanno potuto fare nulla. Il giovane, come detto, abitava a Lomazzo con la famiglia

Grave anche la ragazza, coetanea , che era con lui sulla moto, trasportata in codice giallo all’ospedale di Varese dove i sanitari hanno diagnosticato una frattura alla gamba. È stata sottoposta a intervento chirurgico ma non è in pericolo d vita. La vettura era guidata da un uomo di 63 anni che è stato sottoposto dai carabinieri agli esami di rito. Per soccorrere i feriti sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica del 118 e due ambulanze. Anche la polizia locale ha raggiunto la zona, molto trafficata a quell’ora.