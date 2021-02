Rosa Sciocchin’ – Giada, Marina, Anna e il Blue Valentine

Cosa ci fanno Giada Negri, Marina Girola e Anna Buttarelli in giro per Como, di sabato pomeriggio, alla vigilia di San Valentino, e per giunta vestite di blu, anzi, di Blue Valentine?

Ventesima puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa ventesima puntata, Alessia e Dalila ospitano l’illustratrice Giada Negri e le artiste e performer teatrali Anna Buttarelli e Marina Girola che, lo scorso sabato, per le strade di Como, hanno dato vita ad uno specialissimo Blue Valentine. Per celebrare la festa di San Valentino, infatti, Marina e Anna hanno offerto, ai passanti e ai molti curiosi, diverse performance artistiche, accompagnate dalla distribuzione di fogliettini contenenti piccoli pensieri legati alla giornata dedicata agli innamorati, mentre Giada ha riprodotto alcuni suoi disegni originali, accompagnati da brevi frasi, sulle vetrine dei quattro negozi aderenti all’iniziativa: Piadineria Caffetteria Margherita di via Monti, Gianoli Como in via Carcano, Vanilla Como in via Rusconi e Parah in via Olginati. Colore dominante, il blu, ispirato al brano di Tom Waits “Blue Valentine”.

Bellissima e piena di gioia ed energia è anche la playlist di questa puntata: Anna ha richiesto I Will Survive di Gloria Gaynor, Marina W Fernandez della Bandabardò e Giada Dove Cadono i Fulmini di Erica Mou. Dalila ha scelto Dancing in my Room di 347Aidan, mentre Alessia ha optato per No Satisfaction di Ermal Meta e ha voluto dedicare alle sue ospiti il brano Blu di Malika Ayane.