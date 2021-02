Politeama, ecco gli ammessi al tavolo di co-progettazione

«Aspettiamo che il tavolo ci faccia una proposta concreta – ha aggiunto Landriscina – ma fin d’ora dichiaro che il Comune farà la sua parte anzitutto acquisendo il bene (all’appello mancano ancora il 18% di quote private, n.d.r.), poi anche nel sostenere il progetto di riqualificazione se questo sarà credibile».

«Sono molto soddisfatto di questo primo risultato raggiunto – gli ha fatto eco il liquidatore, Francesco Nessi – Non è stato affatto scontato avere 30 professionisti pronti a lavorare gratuitamente per costruire una proposta che dovrà essere di altissimo profilo. Per questo abbiamo scelto come criterio di ammissibilità quello della competenza».

Ecco, dunque, l’elenco dei soggetti ammessi al tavolo: Architetto Matteo Nasini, Associazione Aslico, Marco Berti, Associazione Caracol, Circolo Culturale Olmo, Comune di Bellagio, Conservatorio di Como, Associazione Eleutheria, Fondazione Alessandro Volta, Accademia Giuditta Pasta, Italiana hotels&Tresorel spa, Associazione Como Film, Associazione Lombardia Musica, Associazione Nerolidio, Associazione Luminanda, Ingegner Maria Cairoli, Fondazione Bortolaso Totaro Sponga (Miniartextil), Cooperativa Mondovisione, Associazione Officina Como, OLO Creative, Ordine degli architetti di Como, Associazione Parolario, Associazione Sentiero dei Sogni e Associazione Via de Benzi.