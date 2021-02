El Merendero, puntata diciassette – amanti e vampiri

Puntata numero diciassette di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, la numero diciassette, si parla di una serata movimentata in provincia di Salerno, durante la quale un incontro clandestino è finito con un ricovero in ospedale e anche sulle bocche di tutti. Sulle chat e sui social della città, infatti, non si parla d’altro, anche perché i protagonisti di questa storia sarebbero noti professionisti del luogo che, proprio la sera di San Valentino, non avrebbero saputo resistere alle proprie pulsioni regalando immagini da commedia all’italiana. Il fatto é avvenuto a Sant’Arcangelo di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove due amanti sarebbero stati pizzicati dall'(in)tempestivo rientro a casa di uno dei coniugi. L’incontro clandestino si sarebbe consumato, secondo quanto appreso, tra due amanti entrambi sposati. Lui aveva raggiunto la donna nel suo appartamento approfittando dell’assenza del marito. Ma nel giro di poco tempo l’uomo tradito è rientrato in anticipo a casa insieme al padree al fratello della moglie. E così l’amante è stato costretto a fuggire lanciandosi dal balcone del secondo piano. Ma il tonfo ha svelato il nascondiglio tra le sterpaglie in cui era rimasto accasciato. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite, solo lievi traumi alla spalla e alle gambe, ma è stato necessario comunque il trasporto in ospedale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamicavdell’accaduto. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Ruggì di Salerno dove i medici hanno riscontrato solo una serie di contusioni e traumi. Ma il racconto di quanto accaduto è finito sul web e sui social dove nelle scorse ore sono rimbalzate foto ed identità dei protagonisti.



Foto di pics_pd da Pixnio

La deliziosa ricetta della settimana, invece, è quella del pollo alle mandorle, simbolo indiscusso, almeno qui in Italia, della tradizione culinaria cinese.

