Doppio intervento della polizia locale nel fine settimana per fermare due persone ubriache che si sono rese protagoniste di aggressioni ed insulti ai danni di altrettante ragazze. Un episodio in stazione San Giovanni, il secondo al supermercato Carrefour di via Recchi a Como.

IL DETTAGLIO

Alle 19,50 di sabato una pattuglia interveniva alla stazione di Como San Giovanni, dove un cittadino italiano cinquantenne, residente in città, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, infastidiva ripetutamente una ragazza di 22 anni in attesa del treno. Stante il comportamento aggressivo dell’uomo, con tanto di insulti immotivati e percosse ad uno degli agenti, è stato impossibile procedere all’identificazione e si è provveduto ad accompagnarlo in Comando. E’ stato poi all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre alla sanzione amministrativa di ubriachezza molesta.

– Alle ore 21,10, un’altra pattuglia è intervenuta al parcheggio esterno del supermercato Carrefour di via Recchi in seguito alla segnalazione di un presunto incidente stradale. Nel contempo, sono arrivate sul posto due volanti della Questura di Como. E’ stato indentificato un cittadino somalo di 25 anni, titolare di regolare permesso di soggiorno, ma senza fissa dimora, in stato di forte ubriachezza con evidenti sintomi di recente assunzione di bevande alcoliche. L’uomo aveva appena danneggiato l’auto di una ragazza comasca residente in città che aveva parcheggiato davanti al supermercato e l’aveva ripetutamente insultata. La versione è stata confermata anche da un testimone che ha assistito ai fatti. Acquisita la querela della donna, il somalo è stato denunciato per danneggiamento, oltre ad aver ricevuto la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

ALTRI INTERVENTI IN CITTA’ NEL FINE SETTIMANA

– Alla 1 di domenica in via Giovanni Baserga, all’intersezione con via Muggiò, è stato controllato un uomo risultato privo di documenti. Dai riscontri compiuti in nottata presso il gabinetto di polizia scientifica della Questura, è emerso che si trattava di un cittadino egiziano di 25 anni, senza documenti validi per la permanenza sul territorio dello Stato. E’ stato denunciato per permanenza illegale in Italia, oltre alla sanzione amministrativa per violazione del Dpcm per violazione del coprifuoco e mancato uso della mascherina.

E in tema di controllo delle norme anti-contagio, si segnalano tre sanzioni: due per mancato utilizzo della mascherina ed una per violazione del coprifuoco sabato sera. In aggiunta, ieri è stato sanzionato un venditore abusivo di fiori in piazza Volta con sequestro della merce e notifica di una sanzione da 1032 euro.