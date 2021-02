Schianto da brividi, perde il controllo della sua Lamborghini e si schianta: auto distrutta

In una domenica con tanti incidenti sulle strade, il più grave è avvenuto dopo le 14 a Rovellasca in via Cesare Battisti, zona residenziale del paese della bassa. Il conducente di una potente e lussuosa Lamborghini ha perso il controllo del suo mezzo che poi è finito contro gli alberi a lato strada, urtando anche un paio di auto parcheggiate. Danno notevoli a tutte le vetture coinvolte. Uno dei due a bordo è rimasto ferito in modo serio tanto che è stato necessario trasferirlo in ospedale con l’elicottero: si tratta di un 37enne della zona

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno che hanno estratto dall’abitacolo i due feriti. Uno, come detto, in condizioni critiche. L?altro pressochè illeso anche se sotto choc per l’urto violento.