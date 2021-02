Pietro Cerchiello, il mio “TeatroDelivery” per Como

Un giovane attore, una storia toccante, il desiderio di metterla in scena e, se i teatri sono chiusi e il pubblico non può andare al teatro, allora che sia il teatro ad andare dal pubblico: è proprio questo concetto “maomettiano” alla base dell’idea del giovane Pietro Cerchiello, attore 22enne di Cadorago, che ha deciso di lanciare, per la prima volta a Como, il TeatroDelivery. Una vera e propria performance a domicilio, con l’attore che si reca a casa del pubblico e recita in luoghi che permettano di condividere uno spettacolo in totale sicurezza.

«Il TeatroDelivery esiste da sempre, dai tempi degli antichi romani – ha raccontato Pietro – ed è la formula che ho deciso di utilizzare per condividere “Como una Volta”, un monologo di cui sono anche autore, incentrato sulla vita di un personaggio immaginario, tale Angelo Rota, figlio di genitori bergamaschi ma nato e cresciuto a Como, emigrato negli Stati Uniti per cercare fortuna. Angelo non è mai esistito, ma la sua storia è simile a quella di uno dei 5 milioni di italiani partiti per l’America agli inizi del ‘900, che ho potuto conoscere e studiare su libri come “Sull’Oceano” di Edmondo De Amicis, “Novecento” di Alessandro Baricco e “Pane Amaro” di Elena Belotti. Una storia per tutti, priva di retorica o fredde informazioni, una storia di coraggio e di libertà che vuole essere fonte di ispirazione e spunto di riflessione soprattutto per i più giovani».

Lo spettacolo Como una Volta – Storie di un italiano in America, per la drammaturgia, regia e interpretazione di Pietro Cerchiello, della durata di 1 ora circa, ha un costo di 70€ (netti) e sarà realizzato sotto forma di lettura recitata, per garantire al meglio le distanze di sicurezza.

Pietro Cerchiello è nato a Cadorago nel 1998 e, sin da bambino, ha coltivato il suo grande amore per il teatro, che, nel 2017, lo ha portato alla Civica Accademia di Arti Drammatiche Nico Pepe di Udine, dove si é diplomato nell’ottobre del 2020. Oggi, studia come doppiatore presso l’Accademia ODS Operatori del Doppiaggio e dello Spettacolo di Torino. Per info e contatti: indirizzo mail cerchiello.pietro@gmail.com o Instagram https://www.instagram.com/pietrocerchiello/