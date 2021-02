Sotto di un gol nel primo tempo, a Pontelambro, la Riozzese Como si rialza e torna in piena lotta per la promozione in serie A di calcio femminile. Pellegrinelli e poi Rizzon ribaltano lo 0-1 dei primi 45 minuti con il Pontedera e tornano a far sorridere dirigenti e tifosi. Una gara complicata (sopra il video della seconda parte), ma con la grinta ed il coraggio le ragazze del presidente Verga l’hanno portata a casa. Ora restano seconde in graduatoria dietro a Pomigliano anche se le avversarie devono ancora recuperare delle gare.

Stefano Verga, a fine partita, elogia lo spirito del gruppo:”Hanno giocato con coraggio e determinazione. Abbiamo colpito anche due pali, tre reti annullate. POteva finire in altro modo, l’importante era vincere e lo abbiamo fatto. Ho visto lo spirito giusto nelle mie ragazze: chiedo loro questo atteggiamento fino alla fine del campionato. Serviva un cambio di marcia dopo gli ultimi tyre pareggi: bene così, brave”.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE B (CALCIO FEMMINILE).

Pomigliano d’Arco 30 punti (una gara in meno), Riozzese Como 29, Tavagnacco (due gare in meno) e Ravenna 27, Lazio Women 26 (una gara in meno)