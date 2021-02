22′ al primo tentativo siamo passati in vantaggio, massima attenzione perché la Giana si era mossa bene in questo avvio di partita

18′ GGGGGOLLLLLLLL GATTO……vola su lancio verticale di Ferrari e la mette di destro…..grande l’assist e bravissimo Gatto a mantenere sangue freddo e a trafiggere Acerbis

17′: RISCHIOOOO…. si libera bene Perico in area sulla sinistra e scaglia una sassata sul secondo palo…fuori

16′ pericoloso Corti sulla sinistra che dal fondo mette in mezzo, deviazione e palla in angolo

12′ Como in avanti sulla destra con Iovine che guadagna una rimessa laterale, sul seguente sviluppo Cicconi commette fallo

10′ ancora Giana in area azzurra…risolve tutto Facchin

9′ abbiamo difficoltà in questo avvio di gara a trovare spazi e non riusciamo a far arrivare palle in avanti…DAI COMOOO

5′ calcio d’angolo per gli ospiti mischia in area lariana, finisce a terra Ferrari gioco interrotto e calcio di punizione per i ragazzi

1′ partiti ….Giana in avanti…..calcio di punizione dal fronte destro, palla in mezzo di Dalla Bona per il colpo di testa di Ferrario……alto

un minuto di raccoglimento per ricordare in grande campione Mauro Bellugi

Ecco la formazione: Facchin, Iovine, Crescenzi, Solini, Dkidak, Bellemo, Arrigoni, Cicconi, Gatto, Terrani, Ferrari

Dopo il pareggio pomeridiano della Pro Vercelli i ragazzi di Mister Jack Gattuso sono chiamati ad una prova vittoriosa al Sinigaglia stasera….VINCEREEEEEEEEEEEEEEEE