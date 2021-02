Due su due, cinque su cinque. Numeri che testimoniano il doppio derby portato a casa per la UnipolSai Briantea84 Cantù e il filotto di vittorie consecutive in questo inizio di regular season. Alla Palestra Italcementi di Bergamo finisce 74-37 il confronto contro Special Bergamo Sport Montello (basket carrozzina A1). Primo quarto in controllo, poi l’allungo e infine l’indirizzamento della partita verso un risultato sostanzioso. Miglior realizzatore della serata Filippo Carossino con 24 punti, seguito da Giulio Maria Papi con 19. Mancano 40’ alla fine della prima fase di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) che vede gli uomini di coach Daniele Riva guidare il gruppo B a punteggio pieno. Sabato prossimo ultimo match, scontro diretto al PalaMeda contro Key Estate Gsd Porto Torres.

Foto 3 di 3





I TABELLINI –

Bergamo (Diouf 11, Gabas 9, Canfora 8, Airoldi 4, Carrara 3, Spickus 2)

UnipolSai (Carossino 24, Papi 19, Esteche 7, Santorelli 6, Geninazzi 4, Saaid 4, De Maggi 4, Bassoli 4, Berdun 2, Buksa).

Parziali (11-15, 21-38, 30-57, 37-74).

I RISULTATI – SERIE A FIPIC, SECONDA GIORNATA RITORNO (Sabato 20 febbraio)

Girone A

Dinamo Lab Banco di Sardegna-Deco Group Amicacci Giulianova 50-60

Stefano Avis-Studio 3A Millennium Basket 94-40

Girone B

Key Estate Gsd Porto Torres-Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 64-61

Special Bergamo Sport Montello-UnipolSai Briantea84 Cantù 37-74

LE CLASSIFICHE

Girone A

Stefano Avis 8*

Amicacci Giulianova 8*

Dinamo Lab Sassari 2

Millennium Basket Padova 2

(*Una partita in meno)

Girone B

UnipolSai Briantea84 Cantù 10

Key Estate Gsd Porto Torres 8

Special Bergamo Sport Montello 2

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 0