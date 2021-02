Ha suscitato enorme indignazione – sui social in particolare – la notizia dell’aggressione a Roberto Lo Fiego, per tutti semplicemente il “focacciaro” di via Borgovico a Como. La scorsa settimana – ma la notizia è trapelata in queste ore – un cliente del suo negozio lo ha colpito con un pugno in volto mandandolo in ospedale dopo aver rivolto a lui e ad alcuni clienti presenti insulti assortiti. Poi l’autore si è dileguato anche se la descrizione fornita dalla vittima – unitamente alle telecamere dell’attività che hanno ripreso tutto – è stata precisa e minuziosa alle forze dell’ordine. Robertyo ha presentato denuncia alla Polizia.

Il “focacciaro” è finito in ospedale con prognosi di 10 giorni. Si sta riprendendo anche se lo choc è ancora forte. Ha sicuramente apprezzato i tantissimi messaggi di amicizia e solidarietà ricevuti anche dai lettori di CiaoComo in queste ore. Ringrazia commosso. Il suo ritorno dietro il bancone a breve. Lo Fiego è una sorta di istituzione per giovani e non, punto di riferimento anche di notte – quando era possibile andare a trovarlo prima del coprifuoco – di migliaia di persone di passaggio dalla via Borgovico

Il suo aggressore dovrebbe già essere stato identificato dalla polizia: le immagini delle telecamere lo inchioderebbero alle sue piene responsabilità.