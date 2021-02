I primo ed il terzo set, invece, di pieno controllo per la Tecnoteam, chiusi entrambi 25-12. Con Zanotto top-scorer di serata (14 punti per lei) ben supportata da Facco e Bocchino che ha sostituito il capitano Gabbiadini con una prova perfetta (Angela a riposo per un lieve infortunio). Quando le cose si sono complicate, nel secondo set, è venuta fuori anche la grinta e l’esperienza della palleggiatrice Calfi con un paio di servizi perfetti e tante giocate di qualità. Senza dimenticare le due centrali (Gallizioli e Badini) e il libero Rolando. Coach Mucciolo ha dato spazio anche a Ghezzi e Mantovani (per Cialfi nel finale), poi a Castelli per (Gallizioli) ed a Baldi che, entrata nel finale per Zanotto, si è presentata con una percentuale-mostre in attacco: 100%.